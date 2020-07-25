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25 июля 2020, суббота, 23:55 110
Общество 2020-07-25T23:55:01+03:00
Українські Новини
В Бердянске количество больных коронавирусом медиков "скорой помощи" удвоилось

В Бердянске количество больных коронавирусом медиков "скорой помощи" удвоилось

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус у медиков
Скорая помощь
Скорая помощь

В Бердянске более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом COVID-19 сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирования инфекцию обнаружили еще у 11 работников. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Заболевание коронавирусом подтвердили у 19 сотрудников Бердянской подстанции. При этом клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры есть только у семи зараженных.

"Каждый из работников прошел двукратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе", – говорится в сообщении.

Все больные коронавирусом работники скорой помощи находятся под наблюдением семейных врачей.

Тем временем, в Одессе подстанция скорой помощи закрылась на карантин. У трех сотрудников нашли коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.

Кроме того на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского в субботу, 20 июня, анонсировали усиленные проверки заведений общепита и транспорта, которые начнутся на следующей неделе.

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