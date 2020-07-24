В Одессе подстанция скорой помощи закрылась на карантин. У трех сотрудников нашли коронавирус

В то время, как по данным на 22 июля количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 856 до 61 851, несколько дней назад сразу у трех медиков с Одесской подстанции скорой помощи №4, которая располагается на улице Геренала Петрова, 25, выявили коронавирус. С 23 июля подстанция приостановила работу и ушла на двухнедельный карантин.

Об этом сообщает "Думская"

Так, сообщается, что три инфицированных сотрудника скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двое заразившихся врачей сейчас госпитализированы в инфекционнную больницу. Третий — дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников дня также сидят по домам.

Малиновский район обслуживают скорые из других подстанций.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 22 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 7 278.