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27 июля 2020, понедельник, 10:00 1234
Общество 2020-07-27T10:01:04+03:00
Українські Новини
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд

Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

26 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 616 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 12,3%, количество новых летальных случаев - на 26,7%.

Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 27 июля в Украине зарегистрировано 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 807 новых случаев, выздоровели 315 человек, умерли 11 человек.

Таким образом, 26 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 807 против 315.

Количество новых случаев заболевания 26 июля составило 1,2% от общего количества заболевших на 25 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 27 июля составило 27 918 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 952), в Киеве (7 690) и Ривненской области (5 701).

В Черновицкой области зафиксировано 5 634 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 874 случая, в Ивано-Франковской - 4 121, в Волынской - 3 616, в Киевской - 3 548, в Харьковской - 3 431, в Одесской - 2 960, в Тернопольской - 2 773, в Винницкой - 2 589, в Житомирской - 1 723, в Днепропетровской - 1 330, в Хмельницкой - 1 059 случаев.

902 случая выявлено в Черкасской области, 850 случаев - в Донецкой, 750 случаев - в Запорожской, 720 случаев - в Черниговской, 695 случаев - в Кировоградской, 559 случаев - в Николаевской, 445 случаев - в Сумской, 394 случая - в Полтавской, 220 случаев - в Херсонской и 120 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Бердянске количество больных коронавирусом медиков "скорой помощи" удвоилось.

Ранее в Одессе подстанция скорой помощи закрылась на карантин. У трех сотрудников нашли коронавирус.

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