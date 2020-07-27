Полиция начала расследовать ДТП с участием автомобиля директора Roshen

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием директора компании Roshen Вячеслава Москалевского в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции области Виталия Грохольская.

"Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса", - сказала она.

Дело открыто по факту происшествия.

Также Виталия Грохольская сообщила, что информация о допросе Москалевского является тайной следствия.

По данным СМИ, на трассе под Киевом произошел в конфликт, в ходе которого группа велосипедистов утверждает, что директор компании Roshen Вячеслав Москалевский сначала нарушил ПДД, а после пытался задавить двоих человек.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд арестовал водителя, который совершившил ДТП, повлекшее гибель четырех человек в Киевской области.

Также сообщалось о том, что в Киеве на Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару.

Ранее во Львовской области автомобиль сбил велосипедиста и упал в реку.