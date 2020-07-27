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27 июля 2020, понедельник, 19:02 1516
Силовые структуры 2020-07-27T20:00:03+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать ДТП с участием автомобиля директора Roshen

Полиция начала расследовать ДТП с участием автомобиля директора Roshen

Елена Новикова
ДТП, Расследование, Roshen, Вячеслав Москалевский
Пострадавший в ДТП. Фото: facebook.com/echelonvelo
Пострадавший в ДТП. Фото: facebook.com/echelonvelo

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием директора компании Roshen Вячеслава Москалевского в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции области Виталия Грохольская.

"Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса", - сказала она.

Дело открыто по факту происшествия.

Также Виталия Грохольская сообщила, что информация о допросе Москалевского является тайной следствия.

По данным СМИ, на трассе под Киевом произошел в конфликт, в ходе которого группа велосипедистов утверждает, что директор компании Roshen Вячеслав Москалевский сначала нарушил ПДД, а после пытался задавить двоих человек.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд арестовал водителя, который совершившил ДТП, повлекшее гибель четырех человек в Киевской области.

Также сообщалось о том, что в Киеве на Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару.

Ранее во Львовской области автомобиль сбил велосипедиста и упал в реку.

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