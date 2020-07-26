На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов

На трассе под Киевом произошел в конфликт, в ходе которого группа велосипедистов утверждает, что директор компании Roshen Вячеслав Москалевский сначала нарушил ПДД, а после пытался задавить двоих человек. Об этом сообщается на странице вело-клуба echelon.

Конфликт начался с того, что автомобиль Москалевского подрезал из колонну, задев зеркалом инструктора. Возле ТРЦ "Мануфактура" загорелся красный свет и велосипедисты догнали автомобиль, решив разобраться с помощью полиции. Чтоб машина никуда не делась до приезда копов, двое велосипедистов перекрыли ей дорогу, но просчитались. Как только загорелся зеленый свет – автомобиль рванул вперед, не обращая внимания, ни на велосипеды, ни на их наездников.

Как сообщает Liga.net, сам Вячеслав Москалевский с такой версией совсем не согласен. По его словам получается, что группа агрессивных людей на велосипедах внезапно окружила его на светофоре. Хулиганы стали бить машину Вячеслава и бросили ему под колеса два велосипеда, которые, как он искренне сожалеет, ему пришлось переехать, спасая свою жизнь и здоровье.

- Действительно здесь был не прав... Я на самом деле готов причиненный ущерб велосипедам возместить в полном объеме, - заявляет Москалевский, видимо, подразумевая под "ущербом" только два уничтоженных велосипеда, а никак не травмы, которые он никому нанести не мог (ведь людей на перееханых велосипедах и в помине не было).

Тем не менее, как сообщается в сегодняшнем посте на странице вело-клуба echelon, на Facebook на Вячеслава Москалевского открыли следствие по факту ДТП с телесными повреждениями и готовится составить еще два заявления по другим статьям.

Как сообщали Українські Новини, на Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару.