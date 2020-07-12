Во Львовской области автомобиль сбил велосипедиста и упал в реку

1 человек погиб, 2 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"11 июля в 13:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Червоноград на ул. Львовская водитель автомобиля "ВАЗ 2121" не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста и съехал с моста в р. Солокия", - сказано в нем.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 33-й государственной пожарно-спасательной части Червонограда.

В результате ДТП один человек погиб (водитель автомобиля) и травмированы два человека: пассажир автомобиля 1950 года рождения и велосипедист 1952 года рождения, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Как сообщали Українськi Новини, под Одессой автомобиль упал с обрыва в реку, двое погибших.