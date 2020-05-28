На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару

В Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару. Об этом сообщил пострадавший Виталий Павлюк на своей странице в Facebook в среду, 27 мая.

"Меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Со мной ничего серьезного, буду жить", – написал Павлюк и обнародовал фотографию автомобиля, на котором, по его словам, передвигался нарушитель.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов.

Ранее в Николаевской области автомобиль влетел в группу несовершеннолетних велосипедистов.