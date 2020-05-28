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  • На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару
28 мая 2020, четверг, 08:35 3305
Происшествия 2020-05-28T09:30:10+03:00
Українські Новини
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару

На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару

Ольга Фандорина
Избиение, Оболонь, Велосипедисты, хамство
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару. Об этом сообщил пострадавший Виталий Павлюк на своей странице в Facebook в среду, 27 мая.

"Меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Со мной ничего серьезного, буду жить", – написал Павлюк и обнародовал фотографию автомобиля, на котором, по его словам, передвигался нарушитель.

Пост Виталия Павлюка об избиении водителем машины

Как сообщали Українські Новини, в Киеве автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов.

Ранее в Николаевской области автомобиль влетел в группу несовершеннолетних велосипедистов.

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