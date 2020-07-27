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27 липня 2020, понеділок, 18:07 9
Суспільство 2020-07-27T18:53:09+03:00
Українські Новини
Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником через режим припинення вогню на Донбасі

Архієпископ ПЦУ оголосив Зеленського зрадником через режим припинення вогню на Донбасі

Елена Новикова
Донбас, Володимир Зеленський, ПЦУ, Припинення вогню, режим припинення вогню на Донбасі
Афанасій Шкурупій. Фото: Facebook/Юлія Манойленко
Афанасій Шкурупій. Фото: Facebook/Юлія Манойленко

Архиєпископ Харківський і Полтавський Православної церкви України Афанасій Шкурупій прокоментував старт режиму припинення вогню на Донбасі, заявивши про зраду президента Володимира Зеленського. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З весни минулого року у мене постійно наспівуються такі слова: "Дивлюся в приціл я і думу гадаю - чому я не снайпер, чому не стріляю?". Це, мабуть, відчуття, яке з дня на день міцніло, на ту жахливу зрада Зеленського та генштабу ЗСУ, яку вони вчинили в Мінську, а з сьогоднішнього дня втілюють в життя", — написав Шкурупій.

З слів Афанасія Шкурупія, Володимир Зеленський поставив себе поза законом і зрадив Україну. Архієпископ також закликав судити тих, кого він вважає "посіпаками Путіна".

"Зеленський зрадив українську державу! Командування ЗСУ зрадило свої війська! Українці, невже ми це будемо терпіти і в черговий раз здамося ворогові, назавжди поховавши можливість мати власну державу? Чому мовчать політики? Чому мовчать націоналістичні організації? Чому мовчить комітет протидії капітуляції? Чому мовчать українці? Знову покриємо себе ганьбою капитулянтів? Прихвостнів Путіна під суд народного гніву!", — додав Шкурупій.

Архієпископ назвав Зеленського зрадником режиму тиші на Донбасі. Фото: Facebook/Афанасій ШкурупійАрхиєпископ назвав Зеленського зрадником режиму тиші на Донбасі. Фото: Facebook/Афанасій Шкурупій

Архієпископ ПЦУ вважає, що режим тиші на Донбасі - зрада України з боку Зеленського. Фото: Facebook/Афанасій ШкурупійАрхиєпископ ПЦУ вважає, що режим тиші на Донбасі — зрада України з боку Зеленського. Фото: Facebook/Афанасій Шкурупій

Як повідомляли Українські Новини, українські військовослужбовці в разі порушення припинення вогню, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Раніше командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі, тоді як Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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