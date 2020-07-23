Антициклон Albreht принесет африканскую жару: кому пригодятся зонты до конца недели

В то время, как синоптики прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков, в четверг в Украине будет летний зной и местами грозы. Температура воздуха будет доходить до 30 градусов, а непогоду стоит ждать разве что на западе страны. Однако конце недели жара будет зашкаливать.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, четверг в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди. Сухую погоду организует нам антициклон Albreht.

"А вот западные дожди обусловит волна на атмосферном фронте, который уже практически прошел нашу территорию. Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной: в течение дня 23 июля ожидается 23-29 градусов, на юге – до 25-30 градусов", – сообщила Диденко.

В Киеве 7 июля будет комфортная погода – солнце, белые облака и приятные 23 градуса.

Синоптик добавила, что уже ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

"В ближайшее время грозовые дожди на западе, на севере – периодические осадки в конце недели. Юг, восток, большинство центра – в сухой погоде", – резюмировала она.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.