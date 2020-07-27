Ровенская область может смягчать карантин. Для ослабления не соответствует 8 регионов

По состоянию на 27 июля 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время как по состоянию на 26 июля требованиям не соответствовали 9 регионов.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,39%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,39%), Ивано-Франковская (12,85%), Львовская (11,35%) и Черновицкая (11,89%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (27,33%), Волынская (48,01%), Житомирская (74,92%), Ивано-Франковская (16,41%), Тернопольская (53,13%) и Черновицкая (47,82%) области.

В Киеве заполненность составляет 38,83%, количество тестирований на 100 тыс. населения – 121,92, доля позитивных ПЦР-тестов – 3,9%, динамика составляет – 16,52%.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 25 июля 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 26 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 70 человек до 7 690.