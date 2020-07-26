Четверть ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Минздрав

В то время, как чтобы не заразиться коронавирусом на пляже нужно придерживаться инструкций ЦОЗ, кколо четвертой части ПЦР-тестов на коронавирус могут показывать ложноотрицательные результат. На достоверность результата исследования может влиять ряд факторов.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, результат исследования на COVID-19 может быть ложноотрицательным, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта.

Также на достоверность влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

"По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - заявил Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 503.

Тем временем, количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось до 920.