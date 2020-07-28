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28 июля 2020, вторник, 05:00 7
Финансы 2020-07-28T05:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар незначительно вырос. Официальный курс валют на вторник

Доллар незначительно вырос. Официальный курс валют на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс гривны на вторник
Курс гривны на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,6679
1 доллар США 27,7571
1 швейцарский франк 30,0988
10 иен 2,6339
10 российских рублей 3,8829
1 евро 32,6049

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 27 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 24 июля на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD.

Ранее сообщалось о новом прогнозе курса доллара до конца лета, а также о том, стоит ли скупать валюту.

Также аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце текущего года курс может измениться до 28,5 гривен к доллару.

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