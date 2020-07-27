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27 июля 2020, понедельник, 16:29 20
Финансы 2020-07-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс нацвалюты на 28 июля: гривна просела

Официальный курс нацвалюты на 28 июля: гривна просела

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на вторник, 28 июля
Официальный курс гривны на вторник, 28 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,6679
1 доллар США 27,7571
1 швейцарский франк 30,0988
10 иен 2,6339
10 российских рублей 3,8829
1 евро 32,6049

Как сообщали Українські Новини, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце текущего года курс может измениться до 28,5 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о новом прогнозе курса доллара до конца лета, а также о том, стоит ли скупать валюту.  

Также Национальный банк Украины улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

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