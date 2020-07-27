Официальный курс нацвалюты на 28 июля: гривна просела

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 июля, на 0,12 коп. до 27,7571 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 июля, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,6679 1 доллар США 27,7571 1 швейцарский франк 30,0988 10 иен 2,6339 10 российских рублей 3,8829 1 евро 32,6049

Как сообщали Українські Новини, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца года гривна продержится на уровне 27 UAH/USD, но в конце текущего года курс может измениться до 28,5 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о новом прогнозе курса доллара до конца лета, а также о том, стоит ли скупать валюту.

Также Национальный банк Украины улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.