Нарушение при проверке счетчиков. В МВД назвали основную версию взрыва на Позняках

Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире "Право на владу", передают Українськi Новини.

"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, был запах газа", - сказал он.

По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников "Киевгоргаз", то могут быть иски в суд и компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

Отмечается, что по факту взрыва на Позняках проходят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей) Уголовного кодекса.

Пока в этом деле нет предъявленных подозрений.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня стало известно, что Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.

Ранее полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.