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25 июля 2020, суббота, 07:30 8384
Политика 2020-07-25T10:00:51+03:00
Українські Новини
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность

Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность

Ирина Николенко
Виталий Кличко, Евромайдан, Коррупция, Давид Жвания, Александр Турчинов, Петр Порошенко, экс-депутаты Рады
Давид Жвания. Фото: zhvaniya.com
Давид Жвания. Фото: zhvaniya.com

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания заявляет о готовности свидетельствовать Офису Генпрокурора об использовании протестов Евромайдана для захвата власти со стороны бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александа Турчинова и мэра Киева Виталия Кличко в обмен на безопасность.

Об этом он заявил в видеообращении на YouTube, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов сейчас дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие - я прошу гарантировать мне безопасность, потому что я знаю, какие люди Порошенко. Они легко могут заказать устранить меня", – сказал он.

Он обратился к Венедиктовой с просьбой вызвать его на допрос.

Жвания также заявил, что он и его соратники в 2014 году оказывали давление на бывшего премьер-министра Николая Азарова, чтобы тот подал в отставку.

По его словам, оппозиционным силам был необходим возврат к парламентско-президентской форме правления, чтобы в случае отставки бывшего Президента Виктора Януковича власть перешла не к премьер-министру, а к председателю Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Жвания заявил, что Порошенко и его окружение участвовали в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения.

Также Давид Жвания заявил, что Порошенко во время правления получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов и вывел деньги в офшоры.

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