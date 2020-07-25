Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания заявляет о готовности свидетельствовать Офису Генпрокурора об использовании протестов Евромайдана для захвата власти со стороны бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александа Турчинова и мэра Киева Виталия Кличко в обмен на безопасность.

Об этом он заявил в видеообращении на YouTube, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов сейчас дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие - я прошу гарантировать мне безопасность, потому что я знаю, какие люди Порошенко. Они легко могут заказать устранить меня", – сказал он.

Он обратился к Венедиктовой с просьбой вызвать его на допрос.

Жвания также заявил, что он и его соратники в 2014 году оказывали давление на бывшего премьер-министра Николая Азарова, чтобы тот подал в отставку.

По его словам, оппозиционным силам был необходим возврат к парламентско-президентской форме правления, чтобы в случае отставки бывшего Президента Виктора Януковича власть перешла не к премьер-министру, а к председателю Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Жвания заявил, что Порошенко и его окружение участвовали в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения.

Также Давид Жвания заявил, что Порошенко во время правления получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов и вывел деньги в офшоры.