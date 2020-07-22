Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания

Бывший народный депутат Давид Жвания, заявил, что Петр Порошенко во время пребывания у власти получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов. Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube, передают Українські Новини. Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, сообщает, что экс-президент получил коррупционным путем 4 миллиардов долларов. "Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов", – сообщил Жвания. Со слов Жвании, все деньги Порошенко вывел в офшоры. "Эти деньги все выведены в офшоры", – сообщил он. Также Давид Жвания добавил, что подавал иск в Окружной административный суд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. Ранее Українські Новини сообщали, бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что передавал через Павла Климкина еврочиновникам взятку в 5 миллионов евро за поддержку Петра Порошенко на должность президента Украины. Также он рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году.