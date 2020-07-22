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22 июля 2020, среда, 22:04 71
Политика 2020-07-22T22:04:01+03:00
Українські Новини
Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания

Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания

Ирина Николенко
Офшоры, Коррупция, Давид Жвания, Петр Порошенко, Экс-депутат Рады
Давид Жвания Фото: zhvaniya.com
Давид Жвания Фото: zhvaniya.com

Бывший народный депутат Давид Жвания, заявил, что Петр Порошенко во время пребывания у власти получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов.

Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube, передают Українські Новини.

Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, сообщает, что экс-президент получил коррупционным путем 4 миллиардов долларов.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов", – сообщил Жвания.

Со слов Жвании, все деньги Порошенко вывел в офшоры.

"Эти деньги все выведены в офшоры", – сообщил он.

Также Давид Жвания добавил, что подавал иск в Окружной административный суд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям.

Ранее Українські Новини сообщали, бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что передавал через Павла Климкина еврочиновникам взятку в 5 миллионов евро за поддержку Петра Порошенко на должность президента Украины.

Также он рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году.

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Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания
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