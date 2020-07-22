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22 июля 2020, среда, 12:17 532
Политика 2020-07-22T12:17:38+03:00
Українські Новини
Жвания заявил, что передавал через Климкина еврочиновникам взятку в 5 млн евро за поддержку Порошенко

Жвания заявил, что передавал через Климкина еврочиновникам взятку в 5 млн евро за поддержку Порошенко

Анна Рудык
Давид Жвания. Фото: zhvaniya.com
Давид Жвания. Фото: zhvaniya.com

Бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины. 

Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube.

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", - заявил он.

Бывший депутат также рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.

"Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.  В группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - заявил он.

Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов", - уверяет его бывший соратник. 

Он также подтвердил, что подавал иск в Окружной адмисуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. И не отзывал этот иск, как утверждает сейчас НАБУ, хотя на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение.

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