Количество областей, в которых нельзя смягчать карантин, за сутки возросло на треть

По состоянию на 25 июля 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 24 июля Черновицкая и Житомирская области признаны не соответствующими критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (64,23%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,45%), Ивано-Франковская (12,71%) и Львовская (11,51%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (13,98%), Винницкая (32,67%), Ивано-Франковская (35,3%), Тернопольская (88,9%), Житомирская (51,48%) и Черновицкая (34,23%) области.

В Киеве заполненность составляет 39,28%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 113,67, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,08%, динамика составляет -4,89%.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 25.07.2020. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Тем временем, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев