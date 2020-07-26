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26 июля 2020, воскресенье, 14:23 57 Инфографика
Общество 2020-07-26T15:45:02+03:00
Українські Новини
Ровенская область пополнила список регионов, в которых нельзя смягчать карантин

Ровенская область пополнила список регионов, в которых нельзя смягчать карантин

Надежда Комендантова
Коронавирус, карантин в Украине, Смягчение карантина, критерии карантина
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

По состоянию на 26 июля 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 25 июля Ровенская область признана не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,18%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (20,26%), Ивано-Франковская (12,56%), Львовская (11,05%), Тернопольская (11,96%) и Черновицкая (11,27%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Ривненская (11,60%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,37%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 124,24, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,87%, динамика составляет -11,82%.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 26.07.2020. Инфографика: Минздрав Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 26.07.2020. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Тем временем, после пятидневного роста количество новых случаев COVID-19 уменьшилось до 920.

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