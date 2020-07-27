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27 июля 2020, понедельник, 11:53 251
Происшествия 2020-07-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
На озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми: в воде оказались 8 человек

На озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми: в воде оказались 8 человек

Ольга Фандорина
Волынская область, Катамаран, ГосЧС, Свитязь
Озеро Свитязь. Фото: nixonblr.github.io
Озеро Свитязь. Фото: nixonblr.github.io

В Волынской области на озере Свитязь перевернулся катамаран и в воде оказались восемь человек без спасательных жилетов, в том числе двое детей 12 и 6 лет. Об этом сообщает ГосЧС.

Происшествие произошло накануне около 15:00 в урочище Гряда возле поселка Шацк. На помощь людям на моторной лодке отправились водолазы и спасатели.

"Катамаран, на котором плавали отдыхающие, перевернулся, и восемь человек, в том числе двое детей 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде на глубине около 2-3 м. Помощь понадобилась шестерым из них. Пострадавших на лодках доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к работам привлекались пять человек и две лодки.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области на озере Свитязь утонули двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет.

А тем временем, в ГСЧС обеспокоены опасной тенденцией. Почти половина утонувших в этом сезоне — дети.

А в Днипре 4 мужчин вечером 25 июля отнесло на надувном матрасе на середину реки Днепр.

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