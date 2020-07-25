В Днипре мужчин на надувном матрасе отнесло на середину Днепра

В Днипре 4 мужчин вечером 25 июля отнесло на надувном матрасе на середину реки Днепр. Молящих о помощи парней люди, находившиеся на центральном мосту через Днепр, расстояние до берега там было более километра. Об этом сообщает ГосЧС Днепра.

"По прибытию к месту вызова сотрудники Службы спасения "101" установили, что четверо ребят, находясь на середине реки Днепр, нуждаются в помощи. Водолазы-спасатели пересадили ребят на спасательный катер и доставили на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи ребята отказались, ведь их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили работники службы чрезвычайных происшествий.

Как сообщали Українські Новини, в Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на надувном матрасе.

Также и в Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе.

Ранее сообщалось, что украинец заснул на надувном батуте и спустя 3 дня приплыл в аннексированный Крым.

А юноша, которого отнесло на матрасе к берегам Крыма, приехал домой с психическим расстройством.