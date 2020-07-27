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27 июля 2020, понедельник, 11:25 148
Общество 2020-07-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Гослесагентстве вспышка коронавируса

В Гослесагентстве вспышка коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, Гослесагентство, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixele
Коронавирус. Фото: Pixele

В центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Василий Кузёвич, передают Українськi Новини.

"Сообщение о вспышке острой респираторной болезни COVID-19 среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни, все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у 5 работников центрального аппарата Гослесагентства. Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания", - написал он.

Вчера количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

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