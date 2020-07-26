В Киеве снизилось количество новых случаев COVID-19. В каком районе столицы болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 7 620.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошлые сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус. На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Согласно сообщению, заболели 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет.

Также заболели 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 6 мальчиков от 3 до 14 лет.

Среди заболевших двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 человек, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 18, в Шевченковском - 13, в Печерском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

Количество активных больных в Киеве по состоянию на утро 26 июля составляет 4 743 человека, с начала эпидемии 2 748 человек выздоровело, 129 человек умерло.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 24 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 129 человек до 7 525.

25 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 920 до 64 849, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 605 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 16,8%, количество новых летальных случаев - на 21%.