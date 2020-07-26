Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 503. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 26 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 503 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 305 детей и у 568 медицинских работников... За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 5 до 13 лет", - говорится в нем. Из числа новых заболевших госпитализированы 5 человек. За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев в Киевской области были госпитализированы 655 больных, на самоизоляции - 2 848 человек. Всего выздоровел 2 561 человек. Установлено наблюдение за 12 432 контактными лицами. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 60 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае - умерла 85-летняя женщина из Таращи. Рейтинг мест с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Тем временем, количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось до 920.