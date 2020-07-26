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26 июля 2020, воскресенье, 15:24 44 Инфографика
Общество 2020-07-26T15:30:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина

Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 25 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 503.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 26 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 503 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 305 детей и у 568 медицинских работников... За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 5 до 13 лет", - говорится в нем.

Из числа новых заболевших госпитализированы 5 человек.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев в Киевской области были госпитализированы 655 больных, на самоизоляции - 2 848 человек.

Всего выздоровел 2 561 человек.

Установлено наблюдение за 12 432 контактными лицами.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 60 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение об одном летальном случае - умерла 85-летняя женщина из Таращи.

Рейтинг мест с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом.Рейтинг мест с наибольшей вероятностью заражения коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Тем временем, количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось до 920.

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