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27 липня 2020, понеділок, 11:25 9
Суспільство 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Держлісагентстві спалах коронавірусу

В Держлісагентстві спалах коронавірусу

Ольга Фандорина
Держлісагентство, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

У центральному апараті Державного агентства лісових ресурсів спалах коронавірусу – 8 працівників мають позитивні результати ПЛР-тестів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузевич, передають Українські Новини.

"Повідомлення про спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед працівників центрального апарату Держлісагентства. Після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства цієї хвороби, всі співробітники здали ПЛР-тести. На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства. Ми почали оперативно приймати всі необхідні заходи для запобігання поширення захворювання", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 31 серпня. Зберігається його адаптивний характер та критерії для введення послаблень.

До того ж уряд розділив регіони України на 4 зони в залежності від епідемічної ситуації з 1 серпня – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону".

Тим часом за 25 липня в Київській області кількість нових випадків захворювання на коронавірус зросла на 42 до 3 503.

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