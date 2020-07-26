После пятидневного роста количество новых случаев COVID-19 уменьшилось до 920. Летальность тоже снизилась

25 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 920 до 64 849, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 605 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 16,8%, количество новых летальных случаев - на 21%.

Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 26 июля в Украине зарегистрировано 64 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 920 новых случаев, выздоровели 310 человек, умерли 15 человек.

Таким образом, 25 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 920 против 310.

Количество новых случаев заболевания 25 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 24 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 26 июля составило 27 437 человек, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 832), в Киеве (7 620) и Ривненской области (5 623).

В Черновицкой области зафиксировано 5 592 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 841 случай, в Ивано-Франковской - 4 025, в Волынской - 3 560, в Киевской - 3 503, в Харьковской - 3 381, в Одесской - 2 907, в Тернопольской - 2 725, в Винницкой - 2 549, в Житомирской - 1 709, в Днепропетровской - 1 329, в Хмельницкой - 1 059 случаев.

897 случаев выявлено в Черкасской области, 850 случаев - в Донецкой, 734 случая - в Запорожской, 711 случаев - в Черниговской, 693 случая - в Кировоградской, 546 случаев - в Николаевской, 430 случаев - в Сумской, 394 случая - в Полтавской, 219 случаев - в Херсонской и 120 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 106 до 63 929, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 590.

В Бердянске более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом COVID-19 сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирования инфекцию обнаружили еще у 11 работников.

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