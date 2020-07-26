В случае провокаций ВСУ дадут отпор противнику, - Хомчак

В то время, как с 27 июля на Донбассе должно наступить перемирие, Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявляет, что ВСУ готовы дать должный отпор боевикам в случае нарушения достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договоренностей о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вооруженные Силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - сказал Хомчак.

По его словам, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права в случае не только наступательных, но и провокационных действий.

"При этом ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы. Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников... Надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - добавил Хомчак.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что документ - договоренность ТКГ о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля должен быть подписан в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

25 июля боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Тем временем, подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.