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26 июля 2020, воскресенье, 17:55 8
Силовые структуры 2020-07-26T17:56:22+03:00
Українські Новини
В случае провокаций ВСУ дадут отпор противнику, - Хомчак

В случае провокаций ВСУ дадут отпор противнику, - Хомчак

Надежда Комендантова
Перемирие, ВСУ, Провокации, война на Донбассе, ТКГ, Руслан Хомчак
Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua
Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua

В то время, как с 27 июля на Донбассе должно наступить перемирие, Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявляет, что ВСУ готовы дать должный отпор боевикам в случае нарушения достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договоренностей о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вооруженные Силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - сказал Хомчак.

По его словам, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права в случае не только наступательных, но и провокационных действий.

"При этом ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы. Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников... Надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - добавил Хомчак.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что документ - договоренность ТКГ о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля должен быть подписан в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

25 июля боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Тем временем, подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

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