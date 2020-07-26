подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июля 2020, воскресенье, 19:52 93
Происшествия 2020-07-26T20:45:01+03:00
Українські Новини
В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В Харькове возле автомойки взорвалась граната

Надежда Комендантова
Взрыв, Граната, Автомойка, взрыв гранаты
На месте взрыва Фото: facebook.com / Сергей Чиж
На месте взрыва Фото: facebook.com / Сергей Чиж

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

В результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

О пострадавших в результате взрыва не сообщают.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали. 

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, под Черниговом мужчина погиб от взрыва возле собственного авто.

Больше новостей о: Взрыв Граната Автомойка взрыв гранаты

Во дворе дома скандального экс-депутата Розенблата...
Под Черниговом мужчина погиб от взрыва возле собст...
Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взя...
Пьяный сотрудник автомойки "одолжил" иномарку клие...
Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе
В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов
Новости
В понедельник украинцев ожидает жара без намека на дождь 21:00
Путин заявил Зеленскому, что постановление о местных выборах "противоречит Минским соглашениям". У президента Украины об этом умолчали 20:00
В Харькове возле автомойки взорвалась граната 19:52
Четверть ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Минздрав 19:27
Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе 18:55
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
У должников за коммуналку могут отобрать не только квартиру, но и поношенную одежду. Что грозит за неуплату 06:00
12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам 09:30 Инфографика
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
больше новостей
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok