В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

В результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

О пострадавших в результате взрыва не сообщают.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали.

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, под Черниговом мужчина погиб от взрыва возле собственного авто.