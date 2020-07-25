В Киевской области после падения начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки заболели 3 ребенка

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 24 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 3 461.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 25 июля 2020 года на 10:00 официально подтвержден 3 461 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 302 детей и у 566 медицинских работников... За сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 15 лет", - говорится в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев в Киевской области были госпитализированы 650 больных, на самоизоляции - 2 811 человек.

Всего выздоровел 2 561 человек.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 59 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини,

до конца карантина, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, осталось 38 дней.