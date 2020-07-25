В Киевской области после падения начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки заболели 3 ребенка

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 24 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 3 461. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 25 июля 2020 года на 10:00 официально подтвержден 3 461 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 302 детей и у 566 медицинских работников... За сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 3 детей в возрасте от 1 до 15 лет", - говорится в нем. За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев в Киевской области были госпитализированы 650 больных, на самоизоляции - 2 811 человек. Всего выздоровел 2 561 человек. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 59 больных с подтвержденным COVID-19. Как сообщали Українськi Новини, до конца карантина, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, осталось 38 дней. Ранее сообщалось о том, что с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.