Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, померла літня жінка

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 25 липня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 42 особи до 3 503.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 26 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 503 випадки захворювання коронавірусом. У тому числі у 305 дітей і у 568 медичних працівників... За добу підтверджено 42 нових випадку коронавирусной хвороби (COVID-19), в тому числі у 3 дітей у віці від 5 до 13 років", - йдеться в ньому.

З числа нових хворих госпіталізовано 5 осіб.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків в Київській області були госпіталізовані 655 хворих, на самоізоляції - 2 848 осіб.

Все одужав 2 561 чоловік.

Встановлено спостереження за 12 432 контактними особами.

Всього за період епідемії в Київській області померло 60 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок - померла 85-річна жінка з Таращі.

Рейтинг місць з найбільшою ймовірністю зараження коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

При цьому з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Тим часом, кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшилася до 920.