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26 июля 2020, воскресенье, 08:28 65
Выборы 2020-07-26T09:30:01+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" соберутся накануне выборов 21 августа

"Слуги народа" соберутся накануне выборов 21 августа

Кира Молчанова
Выборы, Слуга народа, Местные выборы, Съезд партии, Местные выборы-2020
Выборы голосование Фото: Багнет
Выборы голосование Фото: Багнет

Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится 21 августа и там расскажут, кто будет кандидатом от партии на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Об этом заявила заместитель председателя фракции в Раде Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, на съезде представят команды областных организаций партии и кандидаты на должности представителей областных центров.

Кроме того, объявят кандидата на довыборы по 208 округу.

Как сообщали Українські Новини, центральная избирательная комиссия исключила требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Кроме того, голосовать изибаретлям можно не по месту прописки, а по месту фактического жительства.

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

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