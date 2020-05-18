На любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки, – ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосование на грядущих местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"ЦИК своим постановлением утвердил порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса... Этот порядок делает возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства", - сказано в нем.

Он направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые проживают не по месту своей регистрации.

Согласно новому порядку, избиратель сможет подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей как в бумажной, так и в электронной форме не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса.

При этом заявление в бумажной форме можно будет подать через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством, что позволит беспрепятственно воспользоваться этой процедурой людям с инвалидностью.

Изменить свой избирательный адрес дистанционно можно будет после внедрения в эксплуатацию соответствующего электронного сервиса системы "Государственный реестр избирателей".

В то же время с новым заявлением избиратель сможет обратиться не раньше чем через 180 дней после даты внесения в Реестр последнего изменения избирательного адреса.

ЦИК убежден, что возможность смены избирательного адреса по месту фактического проживания увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

"Мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. Благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают", - сказал председатель ЦИКа Олег Диденко.

Постановление вступит в силу с 1 июля.

Ранее сменить место голосования разрешалась только на выборах Президента и для голосования за партии на выборах в Верховную Раду, в то время как такого права не было при голосовании за мажоритарного кандидата на парламентских выборах, а также на местных выборах.

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы в Украине должны пройти в конце октября.

При этом из-за необходимости средств на борьбу с коронавирусом финансирование местных выборов сокращено вдвое.

ЦИК сообщил Раде о 16 угрозах местным выборам, а также направил 260 страниц изменений в Избирательный кодекс для надлежащего проведения местных выборов в октябре.