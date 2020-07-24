ЦИК исключил требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя

В то время, как Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя.

Об этом говорится в видеообращении пресс-службы ЦИК на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Голосуйте, там, где вы есть... Живете в Киеве, а прописаны в Севастополе? Не беда! Надо просто изменить избирательный адрес онлайн до 10 сентября. На drv.gov.ua надо зайти в Кабинет избирателя и найти там раздел "Заявления и запросы", нажать на "обращения на счет изменений избирательного адреса". Заходить надо при помощи электронной подписи, заполнить соответствующее заявление", – сказано в нем.

Указано, что после этого избирателю следует ждать на почте подтверждение с реестра.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Кроме того, голосовать изибаретлям можно не по месту прописки, а по месту фактического жительства.