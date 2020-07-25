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25 липня 2020, субота, 20:27 7
Суспільство 2020-07-26T01:00:03+03:00
Українські Новини
Через негоду на Говерлі застрягли туристи з маленькими дітьми

Через негоду на Говерлі застрягли туристи з маленькими дітьми

Ольга Фандорина
Говерла, Складні погодні умови
Туристи. Фото: ДСНС
Туристи. Фото: ДСНС

В Карпатах на горі Говерла через погані погодні умови застрягла група з 13 туристів. Серед відпочиваючих – шестеро дітей у віці від півтора до 12 років. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

Так, близько 13:45 рятувальники Закарпатській області отримали інформацію про те, що в районі Говерли група туристів потрапила під сильний злива і потребує допомоги.

До туристів вирушили четверо рятувальників і дві одиниці техніки, які повинні їх евакуювати в село Лазещина.

"В даний час співробітники ДСНС супроводжують шістьох дітей і двох жінок до транспортного засобу. Інші туристи у супроводі рятувальників продовжать спуск до населеного пункту пішки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 липня, випав сильний град, який влаштував справжній апокаліпсис у курортному Яремче, яке нещодавно постраждала від сильних дощів в західному регіоні країни.

Крім того, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, в Харківській області випало 87 мм опадів, що є абсолютним рекордом за весь період метеоспостережень

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