Через негоду на Говерлі застрягли туристи з маленькими дітьми

В Карпатах на горі Говерла через погані погодні умови застрягла група з 13 туристів. Серед відпочиваючих – шестеро дітей у віці від півтора до 12 років. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

Так, близько 13:45 рятувальники Закарпатській області отримали інформацію про те, що в районі Говерли група туристів потрапила під сильний злива і потребує допомоги.

До туристів вирушили четверо рятувальників і дві одиниці техніки, які повинні їх евакуювати в село Лазещина.

"В даний час співробітники ДСНС супроводжують шістьох дітей і двох жінок до транспортного засобу. Інші туристи у супроводі рятувальників продовжать спуск до населеного пункту пішки", – йдеться в повідомленні.

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