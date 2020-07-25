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25 июля 2020, суббота, 09:29 1639
Общество 2020-07-25T09:57:25+03:00
Українські Новини
Повышение уровня воды в реках и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Гидрометцентр предупредил об ухудшени

Повышение уровня воды в реках и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

Елена Новикова
Пожары, Погода, Дожди, Непогода в Украине, погода в Украине, Подъем уровня воды
Непогода в Украине 25 июля 2020. Фото: pixabay
Непогода в Украине 25 июля 2020. Фото: pixabay

В субботу, 25 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Так, сообщается, что вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями на 8:00 24 июля. Кроме того, при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

При этом, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый).

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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Повышение уровня воды в реках и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды
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