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24 июля 2020, пятница, 14:27 339 Инфографика
Общество 2020-07-24T14:30:01+03:00
Українські Новини
Черниговская область может ослаблять карантин. Критериям для смягчения не соответствуют 6 регионов

Черниговская область может ослаблять карантин. Критериям для смягчения не соответствуют 6 регионов

Елена Новикова
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Карантин в Украине. Фото: pexels
Карантин в Украине. Фото: pexels

По состоянию на 24 июля 6 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 23 июля Черниговская область признана соответствующей критериям, Винницкая область - не соответствующей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (65,48%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (16,70%), Ивано-Франковская (13,03%) и Львовская (12,52%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Винницкая (17,6%), Ивано-Франковская (48,13%), и Тернопольская (54,42%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,71%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 117,43, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,81%, динамика составляет -17,53%.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 24.07.2020. Инфографика: МинздравПоказатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 24.07.2020. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

При этом с 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации регионы страны будут поделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

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