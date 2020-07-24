Буксиры не смогли поднять танкер Delfi, но продолжат попытки завтра

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - сообщил Куцый.

Он рассказал, что к попытке сдвинуть танкер готовились весь день. Если в будущем подрядчикам не удастся поднять танкер, то Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры будет вынуждена сама этим заниматься, чтобы убрать танкер как можно скорее.

Как сообщали Українські Новини, вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.