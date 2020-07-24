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24 июля 2020, пятница, 23:25 53
Общество 2020-07-24T23:26:07+03:00
Українські Новини
Буксиры не смогли поднять танкер Delfi, но продолжат попытки завтра

Буксиры не смогли поднять танкер Delfi, но продолжат попытки завтра

Кира Молчанова
Одесса, Танкер, DELFI, Одесская ОГА, Танкер Делфи, Поднятие танкера
Танкер Делфи в Одессе. Фото: Думская
Танкер Делфи в Одессе. Фото: Думская

В Одессе не увенчалась попытка поднять буксирами танкер "Дельфи", из которого сегодня снова вытекали нефтепродукты. Операцию продолжат завтра.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра. Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера", - сообщил Куцый.

Он рассказал, что к попытке сдвинуть танкер готовились весь день. Если в будущем подрядчикам не удастся поднять танкер, то Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры будет вынуждена сама этим заниматься, чтобы убрать танкер как можно скорее.

Как сообщали Українські Новини, вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

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