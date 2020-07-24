Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что сегодня, 24 июля, началась операция по поднятию танкера "Делфи" судовладельцем.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, начало операции по поднятию затонувшего танкера было запланировано на 13:00.

Также сообщается, что 26 июля Криклий совместно с главой Одесской областной администрации Максимом Куцым планирует провести заседание Одесской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы признать ситуацию с танкером "Делфи" техногенной катастрофой.

"С 27 июля операция (по поднятию судна) переходит под контроль АМПУ, но, не дожидаясь этой даты, мы уже согласовали с главой ОДА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологический безопасности и чрезвычайным ситуациям, признать событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не тратить время на бюрократические процедуры", - сообщил Криклий.

Также Криклий опроверг слухи о проведении в октябре тендера на поднятие танкера "Делфи".

"О проведении тендера в октябре, как начали писать некоторые СМИ, даже мыслей не допускается. АМПУ объявило стандартную процедуру, исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - сообщил министр.

Ранее вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.