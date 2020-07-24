подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 18:02 228
Общество 2020-07-24T18:03:15+03:00
Українські Новини
Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой

Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой

Ольга Фандорина
DELFI, Техногенная катастрофа, Затонувший корабль, Танкер Делфи
Танкер Delfi. Фото: пресс-служба
Танкер Delfi. Фото: пресс-служба

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что сегодня, 24 июля, началась операция по поднятию танкера "Делфи" судовладельцем.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, начало операции по поднятию затонувшего танкера было запланировано на 13:00.

Также сообщается, что 26 июля Криклий совместно с главой Одесской областной администрации Максимом Куцым планирует провести заседание Одесской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы признать ситуацию с танкером "Делфи" техногенной катастрофой.

"С 27 июля операция (по поднятию судна) переходит под контроль АМПУ, но, не дожидаясь этой даты, мы уже согласовали с главой ОДА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологический безопасности и чрезвычайным ситуациям, признать событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не тратить время на бюрократические процедуры", - сообщил Криклий.

Также Криклий опроверг слухи о проведении в октябре тендера на поднятие танкера "Делфи".

"О проведении тендера в октябре, как начали писать некоторые СМИ, даже мыслей не допускается. АМПУ объявило стандартную процедуру, исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - сообщил министр.

Ранее вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

Больше новостей о: DELFI Техногенная катастрофа Затонувший корабль Танкер Делфи

МАУ полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа: список направлений
В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка
Новости
Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой 18:02
Второй день подряд гривна на межбанке укрепляется: курс нацвалюты на пятницу 17:54
Из танкера "Делфи" снова вытекает топливо. Заграждения установили неправильно и пятно нефти увеличивается 17:36
Землетрясение магнитудой в 2 бала зафиксировали в Черновицкой области 17:30
МАУ полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа: список направлений 17:26
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ 09:20
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5% 15:15
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
Обвинение против судей Окружного админсуда абсурдно, следствие ведется с массой нарушений, — бывший замгенпрокурора 10:00
больше новостей
В "Слуге народа" предлагают штрафовать на 136 тысяч гривен за пропаганду ЛГБТ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok