подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июля 2020, суббота, 07:45 266 Документ
Общество 2020-07-25T07:45:01+03:00
Українські Новини
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский

Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский

Елена Новикова
Зарплата, Юлия Мендель, Офис президента, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

В июне пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее рассказала с кем встречается, заработала 46,2 тысяч гривен, в то время, как Зеленский в этом месяце заработал 28 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен", - сказано в нем.

Ее июньская зарплата состоит из 21 750 гривен должностного оклада, 8 700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне 37,2 тыс. гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная.

На время карантина работникам органов власти ограничили зарплату 47,2 тыс. гривен.

Заработная плата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в июне. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в июне. Ответ на запрос Українських Новин

До установления ограничения зарплата Мендель в марте и в феврале не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено больше - 52,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Зеленского Мендель задекларировала счета в 5 банках и не сказала, сколько там денег.

Ранее Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского.

Больше новостей о: Зарплата Юлия Мендель Офис президента зарплаты чиновников Зарплаты за июнь

В июне Зеленский заработал 28 тысяч гривен...
Иностранцы у нас воруют как наши – поляка Новака з...
С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гриве...
В июне Венедиктова заработала почти на 5 тысяч бол...
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины
ЦИК исключил требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя
Новости
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Жвания готов дать показания против Порошенко, Турчинова в Офисе Генпрокурора в обмен на безопасность 07:30
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
У должников за коммуналку могут отобрать не только квартиру, но и поношенную одежду. Что грозит за неуплату 06:00
Президенты Украины и Египта обговорили сотрудничество в космической отрасли 23:54
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений 14:46
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
больше новостей
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины 20:37
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу, - СМИ 18:39
Рынок
В Киеве случился пожар возле книжного рынка "Петровка", который хотят снести 18:53
В польском Гданьске в порту погиб украинский работник 21:46
больше новостей
Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok