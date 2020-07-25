Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен", - сказано в нем.

Ее июньская зарплата состоит из 21 750 гривен должностного оклада, 8 700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне 37,2 тыс. гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная.

На время карантина работникам органов власти ограничили зарплату 47,2 тыс. гривен.

Заработная плата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в июне. Ответ на запрос Українських Новин

До установления ограничения зарплата Мендель в марте и в феврале не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено больше - 52,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Зеленского Мендель задекларировала счета в 5 банках и не сказала, сколько там денег.

Ранее Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского.