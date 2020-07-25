Мендель у червні заробила в 1,5 рази більше, ніж Зеленський

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у червні 2020 року становила 46 217 гривень", - сказано в ньому.

Її червнева зарплата складається з 21 750 гривень посадового окладу, 8 700 гривень надбавки за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії.

З нарахованої суми було виплачено 9 тис. гривень податків і зборів, тому Мендель отримала в червні 37,2 тис. гривень зарплати.

У квітні і травні її зарплата була аналогічною.

На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата прессекретаря Зеленського Юлії Мендель у червні. Відповідь на запит Українських Новин

До встановлення обмеження зарплата Мендель у березні і лютому не перевищувала цю суму, але в січні їй було нараховано більше - 52,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, прессекретар Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей.