Мендель рассказала о своем бойфренде. Он политик, но не из Офиса Президента

Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая недавно опровергла слухи о своем романе с главой государства, рассказала о своем молодом человеке. По ее словам, он тоже занимается политикой, но работает не в Офисе Президента. Его имя Мендель отказалась называть.

О своей личной жизни пресс-секретарь рассказала в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

На вопрос журналистки о том, кого бы Юлия Мендель взяла с собой на необитаемый остров, та ответила: "Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто".

Однако, кто этот молодой человек, Юлия Мендель не рассказала. И добавила, что собирается сохранять инкогнито своего избранника до конца своей каденции.

Отвечая на вопрос, как ей хватило времени построить личную жизнь, работая в Офисе президента, Мендель ответила: "Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается".

Отвечая на вопрос о том, занимается ли ее бойфренд политикой, Мендель ответила уклончиво и ответила, что он не работает с ней в офисе Зеленского.

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Как сообщали Українськi Новини, Мендель рассказала, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами.

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.