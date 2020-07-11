Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая недавно задекларировала счета в 5 банках, впервые публично прокомментировала слухи о том, что она якобы беременна от Владимира Зеленского. Видео Мендель разместила в своем Instagram. При этом пресс-секретарь президента была одета не по-деловому, а скорее по погоде – в платье с открытыми плечами. "Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — сказала Мендель. Кроме того, Мендель призвала всех уважать друг друга, "а самое главное — уважать себя". Статья, о которой упоминает Мендель, написана "Каналом 24". В ней идет речь о том, что слухи о беременности пресс-секретаря президента – неправда. Посмотреть эту публикацию в Instagram Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https:\/\/www.google.com.ua\/amp\/s\/24tv.ua\/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695\/amp Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT На этой неделе в интернете стали распространяться слухи о том, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель роман. Как сообщали Українськi Новини, Мендель рассказала, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского. Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами. И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.