Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая недавно задекларировала счета в 5 банках, впервые публично прокомментировала слухи о том, что она якобы беременна от Владимира Зеленского.

Видео Мендель разместила в своем Instagram.

При этом пресс-секретарь президента была одета не по-деловому, а скорее по погоде – в платье с открытыми плечами.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — сказала Мендель.

Кроме того, Мендель призвала всех уважать друг друга, "а самое главное — уважать себя".

Статья, о которой упоминает Мендель, написана "Каналом 24". В ней идет речь о том, что слухи о беременности пресс-секретаря президента – неправда.

На этой неделе в интернете стали распространяться слухи о том, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель роман.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель рассказала, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами.

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.