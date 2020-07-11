подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июля 2020, суббота, 16:52 1893
Президент 2020-07-11T17:01:07+03:00
Українські Новини
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского

Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского

Кира Молчанова
Скандал, Беременность, Владимир Зеленский, Юлия Мендель
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая недавно задекларировала счета в 5 банках, впервые публично прокомментировала слухи о том, что она якобы беременна от Владимира Зеленского.

Видео Мендель разместила в своем Instagram.

При этом пресс-секретарь президента была одета не по-деловому, а скорее по погоде – в платье с открытыми плечами.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — сказала Мендель.

Кроме того, Мендель призвала всех уважать друг друга, "а самое главное — уважать себя".

Статья, о которой упоминает Мендель, написана "Каналом 24". В ней идет речь о том, что слухи о беременности пресс-секретаря президента – неправда.

На этой неделе в интернете стали распространяться слухи о том, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель роман.

Как сообщали Українськi Новини, Мендель рассказала, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами. 

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.

Больше новостей о: Скандал Беременность Владимир Зеленский Юлия Мендель

Выпускники киевской школы оскорбили крымских татар...
В Китае начали проводить стерилизацию женщин для к...
Зеленский считает, что в стране с COVID-19 боролис...
Пресс-секретарь Зеленского Мендель задекларировала...
Украина тестирует 4 препарата от коронавируса, - Минздрав
Выпускники киевской школы оскорбили крымских татар и назвали Крым российским. Их пригласили в Меджлис
Новости
На юбилей Януковича, который отмечали в Сочи, приехал Медведев 17:55
Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех 17:33
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Зеленский считает, что в стране с COVID-19 боролись правильно 16:22
В Николаеве выстрелили в голову активисту. Полиция расследует обстоятельства 15:56
больше новостей
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
"Арселор Миттал Кривой Рог" прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии на 11% для предприятия 10:11
больше новостей
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
больше новостей
В Харькове открылись кинотеатры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok