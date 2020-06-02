Пресс-секретарь Зеленского Мендель задекларировала счета в 5 банках и не сказала, сколько там денег

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которой ранее повысили оклад, задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствует ее электронная декларация, передают Українські Новини.

Мендель была назначена спикером Зеленского 3 июня 2019 года, а до этого она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для различных СМИ, в том числе заграничных, в качестве фрилансера.

Ее доход от занятия журналистикой составил 267,1 тыс. гривен, а гонорары от Всемирного банка – 298 тыс. гривен.

В Офисе Президента зарплата Мендель составила 370,6 тыс. гривен, то есть в среднем 53 тыс. гривен в месяц.

До назначения пресс-секретарем Зеленского, в декабре 2018 года, она купила в кредит квартиру в Киеве площадью 49 кв. м и стоимостью 1,2 млн гривен.

Никакого другого имущества у Мендель нет.

В своей декларации она указала наличие пяти счетов в Приватбанке, Укргазбанке и "Райффайзен Банк Аваль", но без конкретизации суммы хранящихся средств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Мендель рассказала, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами.

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.