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24 июля 2020, пятница, 17:54 110
Финансы 2020-07-24T18:06:09+03:00
Українські Новини
Второй день подряд гривна на межбанке укрепляется: курс нацвалюты на пятницу

Второй день подряд гривна на межбанке укрепляется: курс нацвалюты на пятницу

Ирина Николенко
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Курс валют на межбанке
Курс валют на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 27,84 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,74-27,78 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,72-27,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,82-27,86 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,27% с 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, гривна на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник, 21 июля, на 9 коп. в среду, 22 снизилась на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Также, 24 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед выходными, 24 июля, средний покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 июля, не изменился и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

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