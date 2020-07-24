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24 июля 2020, пятница, 19:50 965
Азия 2020-07-24T19:51:28+03:00
Українські Новини
Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила стенограмма черных ящиков, - МИД Украины

Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила стенограмма черных ящиков, - МИД Украины

Ольга Фандорина
Иран, Самолет, МАУ, Крушение самолета МАУ в Паранде, Расшифровка черных ящиков
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Расшифровка черных ящиков, доставленных Ираном во Францию "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Twitter.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики из PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", – написал Енин.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

В авиакатастрофе МАУ в Иране погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран официально признал, что сбил украинский самолет ракетой.

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