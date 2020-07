Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила стенограмма черных ящиков, - МИД Украины

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики из PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", – написал Енин.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6