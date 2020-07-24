Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила стенограмма черных ящиков, - МИД Украины

Расшифровка черных ящиков, доставленных Ираном во Францию "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Twitter.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики из PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", – написал Енин.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

В авиакатастрофе МАУ в Иране погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран официально признал, что сбил украинский самолет ракетой.