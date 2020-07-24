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  • В Киевской области начала падать заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще четверо детей
24 июля 2020, пятница, 11:48 152
Общество 2020-07-24T12:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области начала падать заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще четверо детей

В Киевской области начала падать заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще четверо детей

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 23 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 30 человек до 3 421.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 24 июля 2020 на 10:00 официально подтвержден 3 421 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 299 детей и 556 медицинских работников. За сутки подтверждено 30 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 1 до 13 лет", - сказано в нем.

1 из заболевших за последние сутки госпитализирован.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных в Киевской области случаев COVID-19 были госпитализированы 647 человек, остальные 2 774 отправлены на самоизоляцию.

За сутки выздоровели 46 человек, за все время эпидемии - 2 511 человек.

В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных.

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