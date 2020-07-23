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  • В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал
23 июля 2020, четверг, 12:42 195
Медицина 2020-07-23T13:15:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал

В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 22 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 33 человека до 3 391.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 23 июля 2020 на 10:00 официально подтвержден 3 391 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 295 детей и 556 медицинских работников. За сутки подтверждено 33 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 3 до 16 лет", - сказано в нем.

6 из заболевших за последние сутки госпитализированы и находится на стационарном лечении.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных в Киевской области случаев COVID-19 были госпитализированы 646 человек, остальные 2 745 отправлены на самоизоляцию.

За сутки выздоровели 68 человек, за все время эпидемии - 2 465 человек.

В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных.

Как сообщали Українськi Новини, после резкого роста заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать.

Также 22 июля количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 856 до 61 851, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 1 551.

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В Киевской области второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. 6 человек госпитализировал
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