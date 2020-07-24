Заболеваемость коронавирусом снова приближается к тысяче новых случаев в сутки

23 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 972 до 62 823, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 571 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 13,6%, количество новых летальных случаев - на 17,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 24 июля в Украине зарегистрировано 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 972 новых случая, выздоровели 886 человек, умерли 20 человек.

Таким образом, 23 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 972 против 886.

Количество новых случаев заболевания 23 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 22 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 24 июля составило 26 366 человек, что на 0,25% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 588), в Киеве (7 396) и Черновицкой области (5 485).

В Ривненской области зафиксировано 5 399 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 706 случаев, в Ивано-Франковской - 3 852, в Волынской - 3 446, в Киевской - 3 421, в Харьковской - 3 277, в Одесской - 2 749, в Тернопольской - 2 604, в Винницкой - 2 462, в Житомирской - 1 670, в Днепропетровской - 1 302, в Хмельницкой - 1 021 случай.

888 случаев выявлено в Черкасской области, 830 случаев - в Донецкой, 712 случаев - в Запорожской, 689 случаев - в Кировоградской, 679 случаев - в Черниговской, 536 случаев - в Николаевской, 397 случаев - в Сумской, 378 случаев - в Полтавской, 218 случаев - в Херсонской и 118 случаев - в Луганской областях.

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