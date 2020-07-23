подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июля 2020, четверг, 09:30 143
Общество 2020-07-23T09:36:12+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд

Заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

22 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 856 до 61 851, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 1 551 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 6,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 61 851 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 856 новых случаев, выздоровели 828 человек, умерли 17.

Таким образом, 22 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 856 против 838.

Количество новых случаев заболевания 22 июля составило 1,4% от общего количества заболевших на 21 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 23 июля составило 26 300 человек, что на 11 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 462), в Киеве (7 278) и Черновицкой области (5 443).

В Ривненской области зафиксировано 5 303 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 641 случай, в Ивано-Франковской - 3 765, в Волынской - 3 401, в Киевской - 3 391, в Харьковской - 3 203, в Одесской - 2 691, в Тернопольской - 2 548, в Винницкой - 2 416, в Житомирской - 1 654, в Днепропетровской - 1 275 случаев.

1 008 случаев выявлено в Хмельницкой области, 870 случаев - в Черкасской, 818 случаев - в Донецкой, 700 случаев - в Запорожской, 689 случаев - в Кировоградской, 667 случаев - в Черниговской, 530 случаев - в Николаевской, 393 случая - в Сумской, 371 случай - в Полтавской, 218 случаев - в Херсонской и 116 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также сегодня начался 134-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

За полгода умерли почти четверть миллиона украинце...
В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболевае...
После однодневного падения заболеваемость коронави...
Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "о...
Заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд
Для Зеленского и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились"
Новости
После резкого роста заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать 11:32
Учения
На учениях "Си Бриз - 2020" катерная группа отработала отражение скоростных малоразмерных целей. Как это было 11:19
Похититель автомобиля угрожает полицейским гранатой в Полтаве 11:15
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома главы ЦПК Шабунина 11:08
Рубль немного просел в четверг. Курс российской нацвалюты на 23 июля 11:01
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
В Украине продлили адаптивный карантин. Сколько осталось до его завершения и что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok