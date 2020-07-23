Заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд

22 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 856 до 61 851, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 1 551 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 6,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 61 851 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 856 новых случаев, выздоровели 828 человек, умерли 17.

Таким образом, 22 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 856 против 838.

Количество новых случаев заболевания 22 июля составило 1,4% от общего количества заболевших на 21 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 23 июля составило 26 300 человек, что на 11 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (8 462), в Киеве (7 278) и Черновицкой области (5 443).

В Ривненской области зафиксировано 5 303 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 641 случай, в Ивано-Франковской - 3 765, в Волынской - 3 401, в Киевской - 3 391, в Харьковской - 3 203, в Одесской - 2 691, в Тернопольской - 2 548, в Винницкой - 2 416, в Житомирской - 1 654, в Днепропетровской - 1 275 случаев.

1 008 случаев выявлено в Хмельницкой области, 870 случаев - в Черкасской, 818 случаев - в Донецкой, 700 случаев - в Запорожской, 689 случаев - в Кировоградской, 667 случаев - в Черниговской, 530 случаев - в Николаевской, 393 случая - в Сумской, 371 случай - в Полтавской, 218 случаев - в Херсонской и 116 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также сегодня начался 134-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.