"Динамо" уволило главного тренера Михайличенко

Киевское ФК "Динамо" отправило в отставку главного тренера Алексея Михайличенко и штаб его ассистентов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В заявлении клуба указано, что причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.

В "Динамо" отмечают, что штаб Михайличенко принял команду по ходу сезона и приложил много усилий, чтобы завоевать Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако "игра "Динамо" должна выйти на качественно новый уровень".

Напомним, что ранее ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин.

Как сообщали Українські Новини, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что прилично заработал на трансферах двух легионеров - венгерского защитника Тамаша Кадара и парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса.

В 2017 году главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.