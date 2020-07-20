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20 июля 2020, понедельник, 16:28 182
Спорт 2020-07-20T16:30:10+03:00
Українські Новини
"Динамо" уволило главного тренера Михайличенко

"Динамо" уволило главного тренера Михайличенко

Ольга Фандорина
Динамо, Увольнение, ФК Динамо, Тренер, Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua
Алексей Михайличенко. Фото dynamo.kiev.ua

Киевское ФК "Динамо" отправило в отставку главного тренера Алексея Михайличенко и штаб его ассистентов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В заявлении клуба указано, что причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.

В "Динамо" отмечают, что штаб Михайличенко принял команду по ходу сезона и приложил много усилий, чтобы завоевать Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако "игра "Динамо" должна выйти на качественно новый уровень".

Напомним, что ранее ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин.

Как сообщали Українські Новини, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что прилично заработал на трансферах двух легионеров - венгерского защитника Тамаша Кадара и парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса.

В 2017 году  главным тренером ФК "Динамо" Киев был назначен Александр Николаевич Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом был рассчитан на 2 года.

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